Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' uyarısı 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkâr Camiası ile İftar programından sonra açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

İNTERNET ÜZERİNDEKİ SATIŞLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"Fiyatları, stokçuluk ve fahiş kazanç peşinde koşarak artıranlara verilen cezaları artırıyoruz. İnternet üzerindeki satışlara da çeki düzen getiriyor, belirli sınırlandırmalar getiriyoruz.

(Fahiş fiyat) Sorunların çoğu hukuki değil ahlaki sebeplere dayandığı için yaptırım imkanları da sınırlıdır. Ahlakı ve değeri olmayana ne deseniz boş. Tabii bu elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yaşanan rezaletlere seyirci kalacağımız anlamına gelmiyor.

TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEK

Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için de 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı da getiriyoruz."