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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın programına devam edeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, doktorların tavsiyesiyle bugün istirahat edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV-Kanal 7 ortak yayınında soruları yanıtladı. Program, başladıktan sonra verilen kısa aranın ardından planlanan süreden önce bitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" açıklamasında bulundu.

Liderler, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir tweet ile "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklaması yaptı.

İSTİRAHAT EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine bugün evde istirahat edeceğini açıkladı. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki programlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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