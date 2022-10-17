Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

2023'te GSYH büyüme beklentisi yüzde 5.0, ihracat hedefi 265 milyar dolar, ithalat hedefi 345 milyar dolar.

2023 yılında işsizlik oranı beklentisi yüzde 10,4

2023 yılı için ihracat hedefi 265 milyar dolar, ithalat hedefi 345 milyar dolar

2023 yılında cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranı yüzde -2,5

2023 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 469,6 milyar TL

2023 yılı merkezi yönetim bütçe gelirleri 3 trilyon 810,1 milyar TL

2023 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3,5

Sağlık personel kapasitemiz hızla artmaya devam edecek.

Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14.5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim bütçesini 2023'te 435 milyar TL'ye yükselttik.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı 2023'ün ilk aylarında konutlarda kullanıma sunacağız.

Doğalgazda yüzde 80, elektrikte birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon uygulanıyor.

Sosyal harcamalar için ayrılan kaynak 258.4 milyar TL'ye, bütçe içindeki payı yüzde 5.8’e çıktı.

Asgari ücretin vergi dışı tutulması neticesinde 300 milyar lira tutarında vergiden vazgeçildi.

Tarıma 142,0 milyar lira kaynak ayrıldı.

Reel kesim destekleri için bütçeden 145,4 milyar lira ödenek ayrıldı.