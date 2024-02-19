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        EKK'dan toplantı sonrası açıklama

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik para politikası etkin şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmaları hızla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:06
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        EKK'dan toplantı sonrası açıklama
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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        Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen; 11 ili ve yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünü geride bırakıldığı hatırlatılırken depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmetle anılırken tedavileri devam eden yaralıların sağlığına kavuşması temenni edildi. Açıklamada, deprem bölgesinde son bir yılda konut ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü çabayı sarf edildiği ifade edildi. Depremin yaralarının sarılması için gereken her türlü adımı atmaya devam edileceği belirtildi.

        Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı ve güçlü yapısını korumakta olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu süreçte yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, kamu maliyesini güçlendirmeye, ithalata bağımlılığı azaltmaya ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

        Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam ettiği açıklandı.

        Bugünkü düzenlenen EKK toplantısında görüşülen konular ise şu şekilde sıralandı: “2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alınmıştır. Bu kapsamda; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımlar belirtilen takvim çerçevesinde ilerlemektedir. Reform niteliğinde düzenlemeleri içeren ve hayata geçirildiğinde ekonomik ve sosyal alanlarda yapısal iyileşmeleri sağlayarak kalkınma hızımızın artmasına önemli katkı sağlayacak tedbirlerden yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanan tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedilmiş olup, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.”

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda) başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yılmaz, toplantıya katılan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan (sağda) ile tokalaştı.
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda) başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yılmaz, toplantıya katılan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan (sağda) ile tokalaştı.

        Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşıldığı belirtilen açıklamada, çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlandığı aktarıldı.

        Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri’ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, “Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir. Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan ‘Toplumsal Yatırım Notu’ çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur. Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. TROY’un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

        Haberin görselleri Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir

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