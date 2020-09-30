İHA

Emre Aşık, Yağmur Aşık çiftinin boşanma davasında yeni gelişmelerin yaşanması üzerine eski futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Sirkeci’deki bir otelde düzenlenen basın açıklamasına Emre Aşık’ın avukatları Funda Sadıkahmet ve Levent Öcal da katıldı. Emre Aşık, eşinin kendisini dolandırdığı ve öldürtmeye çalıştığını iddia ederek açılan davalarla ilgili detayları paylaştı.

"BU EVLİLİĞİN KUMPAS OLDUĞUNU GÖREMEDİM"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre Aşık, “Evlilik birliği içerisinde bu evliliğin kumpas olduğunu göremedim. Etrafımda uyaranlar oldu. Ailem, arkadaşlarım, beni defalarca uyarmasına rağmen onları maalesef dinlemedim. Hata yaptım. Hatalıyım ama ardından bu süre zarfına etrafım boşaltıldı. Yalnız bırakıldım. Bu planlı ve bilinçli bir şekilde yapıldı” diye konuştu.

"ŞİRKETİMİN İÇİ BOŞALTILDI"

Eşi Yağmur Aşık tarafından dolandırıldığını ifade eden Emre Aşık, “Şirketimin içi boşaltıldı. İmzam taklit edilerek çekler ve önemli dosyalar imzalandı. Ailem, avukatlarım, bakıcılar, okul öğretmenleri ve ben Yağmur tarafından defalarca tehdit edildik. Çirkin iftiralarla itibarım yerle bir oldu. Yerle bir etmeye çalıştılar. Ben de sizin gibi adıma düzenlenen cinayet planlarıyla şaşkınlık içinde, hayretler içinde şahit oldum” dedi.

"ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMUYORUM"

Tehditlerle ilgili konuşan Aşık, “Allah’a bir can borcum var. Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Yanlış bir evlilik yaptım. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödedim. Ancak bunu çocuklarımın ödemesine asla izin vermeyeceğim. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine, adaletine ve kolluk kuvvetlerine güvenim tamdır. Haklı olduğum davada adaletin en kısa zamanda tecelli edeceğine inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

"HEM YAĞMUR SARNIÇ HEM DE BAYCAN ŞENÜREK İSİMLERİNİ GÖRDÜK"

Emre Aşık’ın avukatlarından Funda Sadıkahmet, “Düzce’de kasten adam öldürmeye teşebbüs konusuyla bir eylem planlanmış. Bu şu anda dava aşamasında. Daha sonra da Düzce Ağır Ceza’daki sanıklardan bir tanesi olan, basında ismi zikredilen beyanlarda bulunan Erdi Sungur bana ulaştı. İkinci bir öldürme eylemini gerçekleşebileceğini söyledi. Bu eylemi de planlayan kişinin ismini de bizimle paylaştı. Biz savcılığa intikal etmeden kendisi de bunu ihbarcı olarak kolluk kuvvetleriyle paylaşmış. Bunun üzerine bir takım operasyonlar yapılmış. Gözaltı işlemleri yapılmış. İfadeler alınmış. Her iki şüpheli, hem Yağmur Sarnıç hem de Baycan Şenürek isimlerini gördük” şeklinde konuştu.

"O NAFAKAYLA İKİ TANE SİLAHI TEMİN EDİYORLAR"

Boşanma davasıyla ilgili konuşan Sadıkahmet, “Aile mahkemesinde devam eden boşanma davasıyla ilgili basın yasağı var. Basına yansıyan kısmıyla Emre Bey her üç evladının geçici velayetini aldı. Dava sonucunda bunlar karara ulaşacaktır. Çocuklar ile ilgili ödenen nafakalar her ne kadar kaldırılmışsa da hanımefendiye karşı ödenen bir nafaka var. Maalesef hiçbir geçim kaynağının olmadığını beyan ettiği halde bir nafaka ödemek zorundayız.

O nafakayla Emre Beyi öldürmek üzere bir eylem planına giriyor. O nafakayla iki tane silahı temin ediyorlar. Bu Düzce’deki ceza dosyasının içerisinde kendi beyanıyla mevcut. ‘Ben temin ettim’ diyor. ‘Nafakanın yattığı parayı bankadan gittim, kartla çektim, temin ettim’ diyor” dedi.

"ABLAMLARIN VERDİĞİ PARAYLA NAFAKAYI ÖDÜYORUM"

Yaşadığı maddi zorluklardan bahseden Emre Aşık, “ Aile öyle bir şey ki tekrar sana kucak açıyor. Ben ister inanın ister inanmayın ablamların verdiği parayla bazı şeyleri ödüyorum. Ablamların verdiği parayla nafakayı ödüyorum. Bu dönem bu şekilde gidiyor. İyi günler gelecek diye düşünüyorum. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır” dedi.

"YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRALIK BİR KAYIP OLDUĞUNU ŞİMDİYE KADAR TESPİT ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Emre Aşık’ın dolandırıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yapan Avukat Levent Öcal, “Biz yaklaşık 15 milyon liralık bir kayıp olduğunu şimdiye kadar tespit etmiş durumdayız. Şirketin içinin boşaltılmasıyla ilgili operasyonlarda her türlü hile, hırsızlama yöntemine başvurulduğunu biliyoruz.

Aynı zamanda şirketin içi boşaltılırken sadece bildiğimiz anlamda hile ya da dolandırıcılık eylemleri değil aynı zamanda teknik yöntemler ve uluslararası kredi kartı dolandırıcılığına kadar giden bir süreç söz konusu. Bununla ilgili müvekkilimizin devam eden davaları var. Bu davaların bir bölümü sonuçlanmış durumda. Yağmur Aşık’ın ve onun birlikte hareket ettiğini düşündüğümüz insanların bir bağlantılı yapı içerisinde birlikte hareket ederek bu eylemleri gerçekleştirdiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Maddi kaybından söz eden Aşık, “15 ve 20 milyon arası bir kaybım var. Evlilik birliği içerisinde başlıyor. Evlenmeden önce hiç ben haciz, avukat, savcılık bilmiyordum. Evlendikten sonra icralar, hacizler, hiç açılmamış davalar görüyorum. Alanya’da icra davam var. Alanya’dan biz ne yaptık, ne ettik? Bir bakıyorum. Yağmur’un benim imzamı taklit ederek düzenlemiş olduğu bir çek var. İş oraya kadar gidiyor. Şimdi bütün o dosyalar daha da hızlanıyor ama tek başına yapmıyor. Bunun arkasında bir çete var” açıklamalarında bulundu..

"TOPTAN ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR OLAYI"

Eşinin neden kendisini öldürmek istediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Aşık, “65’e yakın davamız var. Ya toptan çözmeye çalışıyor olayı. Hem çocuklarımı alırım. ‘Bir taşla üç-beş kuş vururum’ diye düşünüyor herhalde. Ben de anlam veremiyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Öte yandan Emre Aşık'ın açıklamalarının ardından, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak şunları kaydetti:

"Siz istediğiniz kadar açıklama yapın. Sizin Erdi denilen şahısla birlikte hareket ettiğiniz açık ortada. Bu yazımdan sonra Erdi'nin el yazısı ile yazılmış bir belge koyuyorum. Buraya iyi bakın, tüm bu kumpasları kimin yaptırdığı bellidir, ki bunlar savcılık ve halihazırda işlem gören bütün dava dosyalarında mevcuttur. Yapmış olduğunuz oyun ortada. Komik bir kumpas ihbarı yapan Erdi denilen aciz ile beraber olduğunuzu zaten kendiniz beyan ediyorsunuz. Allah işte kendi oyunlarınıza kendiniz düşüyorsunuz."