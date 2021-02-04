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Koronavirüs nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan kullandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli düşük faizli kredilerin 1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak geri ödemeleri Cumhurbaşkanı Kararı ile ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ilgili 6 aylık dönemde vadesi dolacak olan ve kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilemeyen krediler başvuru şartı olmaksızın taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit vadesinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılarak ertelenecek.

Bununla birlikte, karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

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