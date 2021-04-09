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Foça'da askeri uçak düştü! 2 pilot sağ kurtuldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İzmir'in Foça ilçesinde KT-1 tipi askeri uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Uçakta bulunan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de yaşanan uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.