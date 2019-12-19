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HaberlerGündemDoğa Koleji SON DAKİKA! İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji anlaşmasında yeni gelişme! - Haberler

İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji anlaştı iddiası

Doğa Koleji'nin satışıyla ilgili olarak İTÜ Vakfı arasında anlaşma sağlandığı öğrenilirken, anlaşmaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı

doğa Koleji

Doğa Koleji'nin satışıyla ilgili süren belirsizlikte sona yaklaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı ile Doğa Koleji arasında satış için imzaların atıldığı öğrenildi. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı. 

Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı'nın alacağı iddiasıyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'ndan dün açıklama gelmişti. Vakıf'tan yapılan açıklamada, "Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

35 yıllık İTÜ Vakfı'na İstanbul Teknik Üniversite Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca başkanlık yapıyor. Satın alma görüşmelerinin İTÜ bünyesindeki İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ile ise bir ilgisi bulunmuyor. Zira İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları da yaptığı açıklamada bu görüşmelerin İTÜ Vakfı çatısı altında yürütüldüğü iki kurumun farklı tüzel kişilikler olduğunun altı çizildi ve şu ifade kullanıldı: "İTÜ Vakfı Geliştirme Vakfı Okullarından bağımsız olarak yürütülen bu görüşmelerin olumlu neticelenmesi durumunda söz konusu eğitim kurumu İTÜ Vakfı çatısı altında "Doğa Koleji" adıyla eğitim öğretimine devam edecektir."

 

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