İTÜ'den Doğa Koleji açıklaması

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Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı'nın alacağı iddiasıyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf'tan yapılan açıklamada, "Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir" ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereler olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır.

NE OLMUŞTU?

80 bin öğrencinin kaderini yakından ilgilendiren Doğa Koleji yönetimi üst üste açıklama yapacağı günlerle ilgili duyuruda bulunmuş ancak herhangi bir ses çıkmamıştı. Son olarak cumartesi günü içinde pazartesi açıklama yapacağını duyurmasına rağmen dün de bilgi verilmedi. Şimdi gözler bugünde... Diğer yandan maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmemesinden sonra veliler de isyan etti.

Doğa Koleji sahipleri Metal Yapı'nın patronları Vedat Saçaklıoğlu ve Ömer Saçaklıoğlu, geçtiğimiz cuma günü 14 Aralık Cumartesi açıklama yapacağını bildirmiş, ancak herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu durum velileri daha daha öfkelendirdi. Doğa Koleji bu kez de geçtiğimiz cumartesi gecesi 22.30 sularında velilere gönderdiği SMS mesajında dün için (16 Aralık Pazartesi) açıklama yapacağını duyurmuştu. Ancak beklenen açıklama gelmedi.