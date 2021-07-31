Konya'daki katliam görüntüleri ortaya çıktı 0:00 / 0:00

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Konya'da, Mehmet Altun tarafından evlerinde tabancayla vurulan Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nın (35) cenazeleri toprağa verildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Türkiye'yi dehşete düşüren katliama ilişkin de görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın aileyi bahçede silah zoruyla bir araya getirdiği, bir süre sonra da aile üyelerini kurşun yağmuruna tuttuğu görülüyor.

7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

Dedeoğulları ailesine saldırıp, 7 kişiyi öldüren ve K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun (33), polis ekiplerince her yerde aranıyor. Polis, Altun'un kaçtığı güzergahlar ve aracını terk edip gittiği bölgelerde çalışmaları yoğunlaştırırken, gözaltındaki 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.