Küçükçekmece'de bina çöktü!

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 katlı binanın enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı.

AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, "7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtiliyor. Çıkarılan 7 kişiden 2'sinin durumu ağır. Bina da 1988 yapımı. Çökmenin nedeniyle ilgili henüz bir tespit yok" dedi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da, "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.