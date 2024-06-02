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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de bina çöktü! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Küçükçekmece'de bina çöktü!

        İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü. 3 katlı binanın enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı. Vali Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, "7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtiliyor. Çıkarılan 7 kişiden 2'sinin durumu ağır. Bina da 1988 yapımı. Çökmenin nedeniyle ilgili henüz bir tespit yok" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.06.2024 - 09:05 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:12
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        Küçükçekmece'de bina çöktü!
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        Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 katlı binanın enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı.

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        AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Küçükçekmece'de yıkılan binanın fotoğrafı da ortaya çıktı
        Küçükçekmece'de yıkılan binanın fotoğrafı da ortaya çıktı

        Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

        1 CAN KAYBI VAR

        İstanbul Küçükçekmecede çöken 3 katlı binanın enkazından bir kişi ölü olarak çıkarıldı.

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        İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, "7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtiliyor. Çıkarılan 7 kişiden 2'sinin durumu ağır. Bina da 1988 yapımı. Çökmenin nedeniyle ilgili henüz bir tespit yok" dedi.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da, "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

        Sağlık Bakanı Koca da, "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" paylaşımında bulundu.

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        #son dakika
        #küçükçekmece bina
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