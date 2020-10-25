Melek ölüme böyle gitmiş! 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da, kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu Melek Aslan'ın (24) buluşmaya gittiği anlar ortaya çıktı. Melek'in kaldığı apart odasında babasına bıraktığı not ise yürek burktu.



Olay, çarşamba günü öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan kente geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mustafa Aslan, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Melek Aslan'ın cansız bedeni ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından babası ve avukatı tarafından teslim alınarak, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Melek'in cenazesi, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARDEŞİ İLE BULUŞMAYA GİTTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Melek Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kardeşiyle buluşmaya gittiği gün kaldığı aparttan çıktığı görüntülere, DHA ulaştı. Apartın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Melek'in saat 11.21'de elindeki kitaplarla yurttan ayrılarak, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan Sanat Sokağı'na, kendisini öldüren kardeşiyle buluşmaya gittiği anlar yer aldı.

BABASINA BIRAKTIĞI NOT ODASINDA BULUNDU

Melek'in kaldığı apartın yetkilisi L.B., olayın ardından odasında yapılan aramada, genç kızın babasına yazdığı notu bulduklarını söyledi. L.B., "Olayın ardından ablası ve eniştesi Melek'in odasını toplarken bir not buldu. Notu ablası okudu. Notta, 'Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin. Çünkü ben hiç babama 'seni seviyorum' demedim' yazıyordu. Ablası notu okuyunca çok ağladı. Biz de çok etkilendik. Babasıyla problemleri vardı. Melek, başına bir şey geleceğini hissetmişti, bundan dolayı bu notu yazmış. Eski sevgilisi Orhan Vatansever'in başına bir şey getireceğini düşünüyordu. Aparttan gizlene gizlene çıkıyordu. Babasıyla yaşadığı problem, bildiğim kadarıyla Orhan; Melek'in babasını arayıp kötü şeyler söylemiş. Babası da 'Melek artık beni ilgilendirmiyor' demişti. Bayramda Adıyaman'a gitmek istemişti ama babası onu kabul etmediği için Melek çok ağlamıştı. Babasından bir yarasının olduğu belliydi" dedi.

'ESKİ SEVGİLİSİ SON 1 AYDIR KAPIDA SÜREKLİ BEKLİYORDU'

Melek'in yaklaşık 1.5 yıldır yurtta kaldığını söyleyen L.B., eski sevgilisi Orhan Vatansever'in genç kızı sürekli rahatsız ettiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Melek, çok iyi bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi seviyordu. Kendisiyle hiçbir problem yaşamadık. Eski sevgilisi son bir aydır apartın kapısında sürekli bekliyordu. Bu çevrede Melek'i sürekli takip ediyordu. Defalarca buraya da geldi. Melek ile ilgili bilgiler soruyordu. Biz hiç bir şekilde bilgi vermeyiz. Melek, eski sevgilisi onu rahatsız ettiği zaman bana anlatıyordu.

MELEK'İN ARKADAŞ VE AİLESİNE SÜREKLİ MESAJLAR ATIYORDU

Babasıyla problemi olduğunu, babasının onu istemediğini söylüyordu. Bayramda evine gitmek istemişti ama ailesi onu istemedi. Bundan dolayı sürekli ağlıyordu. Orhan Vatansever, son dönemlerde bana, Melek'in arkadaş ve ailesine sürekli mesajlar atıyordu. Bana, sürekli 'Melek hanım çıktı mı, sizde mi?' ve tehdit içeren mesajlar atıyordu. En son bir ay önce masaj atmıştı. Sadece bize değil çevredeki birçok iş yerine Melek'i soruyordu. Melek'te parasının olduğunu söylüyordu. Ama Melek'in anlattığına göre öyle bir durum yoktu.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE VALİZİNİ TOPLAMIŞ

Melek, bana mesajları da gösteriyordu. Aslında ona para veren kişi Melek'tir. Orhan Vatansever, Melek'i çok rahatsız ediyordu. Melek'in üzerinde çok ciddi psikolojik baskısı vardı. Çok iyi bir insandı. Hepimiz çok üzüldük. Melek yakın bir zamanda aparttan çıkış yapacağını söylemişti. Olaydan bir gün önce gece valizini toplamış, İstanbul'a ablasının yanına gideceğini söylemişti."

'KENDİSİNİ GİZLEMEK İÇİN ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKIYORDU'

Melek'in, eski sevgilisi Orhan Vatansever'in korkusundan aparttan ayrılırken kendisini gizlemek için şapka ve gözlük taktığını da anlatan L.B., "Melek, Orhan Vatansever ile görüşmek istemiyordu. Orhan, Melek'in arkadaşlarına ulaşıp, onun hakkında kötü şeyler diyordu. Bana da defalarca söyledi. Orhan'dan ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir düzen kurmak istiyordu. Melek'i sevdiğini söylüyordu ama bence sevmiyordu. Takıntı hale getirmişti.

Melek, Orhan hakkında alınan uzaklaştırma kararını bana göstermişti. Melek, son zamanlarda yurtta ayrıldığında kendisini gizlemek için şapka ve gözlük takıyordu. Orhan'ın eski sevgilileriyle olan davalarını Melek bana anlattı. Orhan'ın para ihtiyacı olduğu için Melek'e gönderdiği mesajlar var. Melek, bu mesajları bana gösterdi" dedi.