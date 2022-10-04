Çalışma Bakanlığı'ndan Onur Şener'in katil zanlılarıyla ilgili açıklama

Çalışma Bakanlığı tarafından Onur Şener'in katil zanlıları hakkında yapılan açıklamada zanlıların çalıştıkları kurumlarda idari bir görev almadıkları belirtildi.

Bakanlık, adı geçen şahısların görevden alındıklarını ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker KARAKAŞ ve Ali GÜNDÜZ 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır.



İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır.