Son dakika haberi! Şırınga çikolata faciası! Bir acı haber de Diyarbakır'dan - Haberler

İHA

Diyarbakır’da şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

ANKARA'DA DA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nun kantininden aldığı Bonart marka şırınga çikolatanın kapağını açmaya çalışırken kapağın soluk borusuna kaçması üzerine hayatını kaybetti.

Firma yetkilileri, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Okul kantini mühürlenirken, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu çevresindeki bakkal ve marketlerden de şırınga çikolata ve benzer ürünler toplatıldı.