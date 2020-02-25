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HaberlerGündemSon dakika! Ankara'da Coronavirus alarmı! Tahran uçağı Esenboğa'ya indi!

Koronavirüs şüphesi olan Tahran uçağı Ankara'da

Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı, Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Edinilen bilgiye göre, uçakta tamamı Türk vatandaşı 132 yolcu bulunurken, 12 yolcunun ateşinin yüksek olduğu, toplam 29 yolcunun da şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da uçakta bulunan 132 yolcunun karantinaya alındığı bildirildi

son dakika
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Tahran-İstanbul seferini yapan TK879 sayılı uçağı, Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan 132 yolcu karantinaya alındı. 

İran'da bulunan Türk vatandaşlarını getirmek için havalanan THY'nin Tahran-İstanbul seferini yapan uçağı, Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.30 sularında indi. 

Sağlık Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlık ve il sağlık müdürlüğü, yolcu muayenelerini yaptı. 12 yolcunun sınır olarak belirlenen değerin üzerinde çıktığı belirlenirken, 29 yolcu şüpheli olarak belirlendi. Diğer yolcuların ateşlerinin ölçülmesi devam ediyor. 

10 yolcunun Kum şehrinden otobüsle, 2 yolcunun da farklı şehirlerden Tahran'a geldiği öğrenildi. 

Sağlık ekipleri, bir saat kadar önce ikinci bir kontrol için uçağa girdi. Taramanın devam ettiği belirtiliyor.

Uçakta 132 yolcu bulunuyordu. 

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir.

İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.

Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir.

Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır."

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