Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiElektrikSon dakika haberi! Tarımsal sulamada devlet katkısı yüzde 25'e çekilecek
ABONE OL

Tarımsal sulamada devlet katkısı yüzde 25'e çekilecek

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, tarımsal sulama abonelerinin 4 milyar TL’yi aşkın elektrik borcu bulunduğunu belirterek, “Özellikle Şanlıurfa ve Mardin’deki tarımsal sulama abonelerimizin biriken borçları, yönetilemez ve sürdürülemez hale gelmiştir. Bu borçlar ödenmedikçe şirketimiz tarımsal sulama için elektrik enerjisi vermeme noktasında kararlıdır. Hiçbir özel girişim, böylesi bir borca rağmen hizmeti sürdürmek zorunda değildir” dedi. Elektrik ve doğal gaz sektöründe birleşme ve devralmalar konuşuluyor. Peki, Dicle Elektrik’te bir ortaklık söz konusu mu? Atalay, “Grubun bu yönde bir kararı ve görüşmesi yok. Eksim Holding, her alanda yatırım yapıyor. Gıda, enerji gibi… Grubun yatırımlarında enerji de önemli bir alan olarak öne çıkıyor” diye konuştu. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte devletin çiftçiye katkısı ise 2022 yılı için yüzde 35'ten yüzde 25'e düşürülmesi bekleniyor. Olcay Aydilek'in haberi...

Son dakika haberi! Tarımsal sulamada devlet katkısı yüzde 25'e çekilecek

Dicle Elektrik; Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin elektrik dağıtımını gerçekleştiriyor. 2 milyonu aşkın abonenin bulunduğu bölge, kayıp-kaçak elektrik kullanımında yüzde 46 ile 21 dağıtım bölgesi arasında ilk sırada yer alıyor. Bölgenin, diğer önemli bir sorunu tarımsal sulama abonelerinin 4 milyar TL düzeyindeki elektrik borçları. Borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin kesilmesi söz konusu.

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Atalay, HABERTÜRK’ün başta kayıp-kaçak, tarımsal sulama, yatırımlar olmak üzere bölgede yürütülen dağıtım hizmetlerine ilişkin sorularını şöyle yanıtladı:

4 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE ALACAĞIMIZ VAR: Tarımsal sulama abonelerinden yıllardır ödenmediği için biriken alacağımız 4 milyar TL’yi geçiyor. Borcunu ödemeyi kabul eden tüm abonelerimizle masaya oturmaya, görüşmeye hazırız. Bu abonelere, ödeme kolaylığı sağlayacak değişik paketler sunuyoruz.
Geldiğimiz nokta itibarıyla özellikle Şanlıurfa ve Mardin’deki tarımsal sulama abonelerimizin biriken borçları, yönetilemez ve sürdürülemez hale gelmiştir. Bu borçlar ödenmedikçe şirketimiz tarımsal sulama için elektrik enerjisi vermeme noktasında kararlıdır. Hiçbir özel girişim, böylesi bir borca rağmen hizmeti sürdürmek zorunda değildir.

TARIMSAL SULAMADA DEVLET KATKISI: Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte devletin de çiftçiye katkısı bulunuyor. Bunun için çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) girmesi gerekiyor. 2021 yılı için çiftçinin harcadığı elektriğe verilen destek oranı yüzde 35. Yani abone tükettiği elektriğin yüzde 65’ini öderse, kalan tutarı da Tarım Bakanlığı ödüyor. 2022 yılında bu desteğin yüzde 25 seviyesinde olması bekleniyor. Gelecek yıl devlet koşullara bakacak ve konuyu değerlendirecek. Yeni bir karar alacak.

SULAMA YÖNTEMİ FATURAYI ÇOK ETKİLİYOR: Bölgede geniş topraklar, kuru arazi ve su yetersizliği nedeniyle yapılan tarım çeşidi ve doğru sulama tekniği büyük önem arz ediyor. Enerji maliyeti kullanılan sulama yöntemine bağlı olarak önemli değişiklik gösteriyor. Tarımsal sulama uzmanlarımızın bölgedeki üniversite ve ziraat odalarıyla iş birliği yaparak yaptığı hesaplamalara göre, tarımsal sulamada vahşi sulama yerine damla yönteminin uygulanması Mardinli çiftçiye 100 dönümde yaklaşık 42 bin lira, Şanlıurfalı çiftçiye de yaklaşık 37 bin lira tasarruf sağlıyor. Bu önemli bir tasarruf.

DİCLE ELEKTRİK’İN YATIRIMLARI: Dicle Elektrik olarak 2021-2025 döneminde alt yapıya 5 milyar TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Özelleştirmenin yapıldığı 2013 yılından önce Dicle Elektrik’in 2 bin 809 çalışanı vardı. Bu rakam 2020 yılı itibarıyla yüzde 150 artarak 7 bin 250’ye ulaştı.
Özelleştirme öncesinde devlet yılda ortalama 120 milyon TL yatırım yapıyordu. Biz yılda 380 milyon lira yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyar TL yatırım yaptık. 2021 yılında 1.4 milyar lirayla rekor düzeyde bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

KAYIP-KAÇAKTA SON DURUM NE? Şirketi devraldığımızda bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 76 düzeyinde bulunuyordu. 2020 yılı sonunda bu oran, yüzde 46’ya kadar geriledi. 30 puanlık düşüş gerçekleşti. Özelleştirmeden itibaren bu alanda kayıt dışı tüketime karşı yürütülen mücadeleyle ekonomiye katkı 20 milyar TL’dir.

KAÇAKLA DRONE’LU MÜCADELE: Kayıp-kaçakla mücadele kapsamında bir süredir drone kullanıyoruz. Yasal mevzuatlar çerçevesinde gerekli izinler de alındı. Drone’lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten tespit yapılabiliyor. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıt dışı kullanımını çok hızlı ve güvenli bir şekilde tespit edebiliyoruz. Koordinatlar tespit edilip görüntüler çekildiğinde hukuki anlamda delil niteliği de taşıyor.

DİCLE ELEKTRİK’TE ORTAKLIK SÖZ KONUSU MU? Grubun bu yönde bir kararı ve görüşmesi yok. Eksim Holding, her alanda yatırım yapıyor. Gıda, enerji gibi… Grubun yatırımlarında enerji de önemli bir alan olarak öne çıkıyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK SORUNU: Şirketimizin elektrik dağıtımını yaptığı illerde güvenlik sorunu yok. Kırsal alanlarda bireysel sorunlar yaşanabiliyor. Çalışanlarımıza karşı şiddet söz konusu olabiliyor. Ama bunların münferit kaldığını belirtmek gerek. Buna karşılık bize yardımcı olan vatandaşlarımız da var.

SAYAÇLARIN BİNA DIŞINA ÇIKARTILMASI: Bölgemizde, 2 milyonu aşkın aboneye hizmet veriyoruz. Elektrik sayaçları, ağırlıklı olarak daha önce binanın içinde bulunuyordu. Bunların bir bölümü bina dışına çıkartıldı. 850 bin abone için özel sayaç dizayn edildi ve bu sayaçlar bina dışına alındı.

Teknoloji ağırlıklı birçok ciddi çalışmamız bulunuyor. Bunlardan biri kaçak elektrik kullanımını neredeyse tamamen engelleyen akıllı elektrik sayaçları. Bu sayaçlar sadece bizim bölgemizde kullanılıyor.

“Smart grid” eş deyişle akıllı şebeke altyapısını kurduk. Halen Türkiye genelinde uzaktan okunabilen akıllı sayaçların yarısı bizim bölgemizde hizmet veriyor. Dağıtım bölgemizdeki 2 milyonu aşkın abonenin 622 bini uçta uca kontrol edilebilir şekilde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında bulunuyor. Bu oran abonelerimizin yaklaşık yüzde 27’sine tekabül ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Motorine yapılan indirim fiyatlara yansımayacak
ENERJİAkaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi
Botaş yönetim kurulu ile TEDAŞ genel müdür ve yönetim kuruluna atama yapıldı
ENERJİBOTAŞ ve TEDAŞ'a yeni atamalar
Brent petrolün varili 64,16 dolar
ENERJİBrent petrol 64 dolara geriledi
Saudi Aramco'nun kârını petrol fiyatları vurdu
ENERJİAramco'nun kârı yüzde 44 düştü
Fatih ve Kanuni Filyos Limanı'nda
ENERJİFatih ve Kanuni buluştu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi
ENERJİBakanlık rüzgarda 19 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Adana'nın 6 ilçesine doğalgaz müjdesi
ENERJİAdana'da 6 ilçeye doğalgaz
SON DAKİKA! Karadeniz doğal gazı için iki hamle - Haberler
ENERJİKaradeniz gazı için iki hamle
Brent petrolün varili 62,66 dolar
ENERJİBrent petrolde sert düşüş
Avrupa Birliği yaptırım listesini genişletmeyecek
ENERJİAvrupa Birliği'nden Türkiye kararı