Son dakika haberi Üç büyük kentte adaylarını açıkladı! Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkent'te, Atatürk Spor Salonu'nda, yerel seçim çalışmaları kapsamında 22 büyükşehir, 49 il olmak üzere 71 aday ile seçim beyannamesini açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mehmet Altınöz İstanbul'da, Suat Kılıç Ankara'da ve Cemal Arıkan İzmir'de, YRP'nin belediye başkanı adayları oldu.

Habertürk Giriş: 10.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:26 facebook

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