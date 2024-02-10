Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan İstanbul adayını açıkladı - Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz

        Son dakika haberi Üç büyük kentte adaylarını açıkladı!

        Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkent'te, Atatürk Spor Salonu'nda, yerel seçim çalışmaları kapsamında 22 büyükşehir, 49 il olmak üzere 71 aday ile seçim beyannamesini açıkladı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mehmet Altınöz İstanbul'da, Suat Kılıç Ankara'da ve Cemal Arıkan İzmir'de, YRP'nin belediye başkanı adayları oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç büyük kentte adaylarını açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Üçkaya Gölü dondu!
        Üçkaya Gölü dondu!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro