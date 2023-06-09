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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!
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Son dakika haberi Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti

Son dakika haberi: Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!
DHA

İstanbul'da, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş´ta üç ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çökmüştü.

ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre o sırada yoldan geçen Ürdün´lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti.

"BAKIM VE GÜÇLENDİRME YAPILMADAN KULLANILDI"

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal´in bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

22 YIL 6´ŞAR AY HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh´in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad´ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi. Sanıklar Somer Sivrioğlu ile 6 şüphelinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8´er aydan 22 yıl 6´şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ilk duruşmaya, mülk sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal taraf avukatlarıyla birlikte katıldı.

BİR SONRAKİ DURUŞMAYA KATILACAK

Sanık Somer Sivrioğlu'nun avukatı bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

YAPININ MALİKİ: YIKILACAĞINDAN BİLGİM YOKTU

Hakim tarafından olay yerinde keşif yapıldığı, bilirkişi raporunun beklendiği belirtildi. Sanık Mehmet Levent Kula, iddianamedeki yapının maliklerinden biri olduğunu belirterek, "Burası tek katlı restoran olarak işletilen bir yerdir. 2020 senesinde babam vefat edince miras yoluyla pay olarak bana geçti. Burada 1979 yılından beri rahmetli dedemin kira sözleşmesi yapılmıştır. O tarihten beri aynı kiracı vardır. Bu yapının istinat duvarının eskimiş veya yıkılacak durumda olduğundan bilgim yoktur. Duvarın yapım ve onarım tarihini bilmiyorum. Ölümlü vaka olduğu için üzgünüm ve pişmanım" diyerek beraatını istedi.

"KİRACININ SORUMLULUĞUNDA" DEDİ

Mehmet Levent Kula´nın avukatı istinat duvarının kiracının sorumluluğu altında olduğunu ifade ederek "İddianamedeki bilinçli taksir iddiasını kabul etmiyoruz. Bu çok ağır bir ithamdır. Duvarın yıkılıp yıkılmayacağını öngörmesi mümkün değildir. Kaldı ki burası yıllardır aynı kiracı tarafından arsası ve duvarıyla birlikte kiralanmıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum" dedi.

"KİRACILAR TAMİR TALEBİNDE BULUNMADI"

Sanık Gülay Kula ise savunmasında "Eşimden miras yoluyla bana ve çocuklarıma kalmıştır. Bahsi geçen duvarına hiç dikkat etmedim. Üzgünüm, olmasaydı iyiydi. Benim olayda kastım yoktur" dedi. Diğer bir sanık Sevinç Kula ise duvar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve kiracıların herhangi bir tamir talebinde bulunmadığını söyledi. Sevinç Kula´nın avukatı, istinat duvarının yıllar içerisinde çok kez değişikliğe uğradığını belirterek "Duvar Beşiktaş Belediyesi'nin sorumluluğu altındadır. Bir vatandaş belediyeye ihbar etmiş bizim bundan haberimiz yoktu. Ayrıca belediye iki ay önce kaldırımı yenilemiş ve kaldırımla duvar arasında boşluk bırakılmıştı" dedi.

Sanık Sakine Öçal da "Ben Yalova´da yaşıyorum. Babam 50 sene evvel kiraya vermişti bize sadece kira geliyordu. Biz suçsuzuz. Beraatımı talep ediyorum. Kiracıya çık dedik ama çıkmadı" dedi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI TUTUKLU YARGILANMALARINI TALEP ETTİ

Şikayetçi avukatı Nisa Serin ise "Duvarın yıkılmasında hem yapı hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak Somer Sivrioğlu´nun da arasında bulunduğu kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ederiz, tüm sanıklardan da şikayetçiyiz" diye konuştu.

MAHKEME: MÜVEKKİLLERİNİZ HAZIR OLSUN

Mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal´in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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