HABERTURK.COM / AA

Van'ın Özalp ilçesinde işçilere, PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybederken, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Meral Yıldız'ın haberine göre olay, öğle saatlerinde Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesinde vefa çalışmalarından dönen işçilere beyaz bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, saldırganların yakalanması için ise bölgede operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, pandemi tedbirleri kapsamında Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesinin karantinaya alındığı kaydedilerek, mahalleye yardım götüren Vefa Destek Gurubu'nda çalışan belediye işçilerine saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, ilçe merkezine dönen işçilere öğle saatlerinde arkalarından yaklaşan bir araçta uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda bir belediye işçisi ve yolda aldıkları sivil bir vatandaş hayatını kaybederken, saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Araçta bulunan diğer belediye çalışanın ise yaralı olarak tedavi altına alındığı belirtildi.

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