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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına yönelik gerçekleştirdiği toplantıda kritik bir soruya da yanıt verdi.

Bakan Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personelinin sayısıyla ilgili soruya, "Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde söylemek istiyorum. 601 kişi. Bütün sorumluluk bu arkadaşlarımızın omuzunda" şeklinde konuştu.

Koca yaptığı açıklamada "Bugün Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü ile görüştüğümde Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu söyledi" diyerek şunları kaydetti:

"Bizde böyle bir oran yok ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim arkadaşlarımızda hem hemşire arkadaşlarımızda hem sağlık çalışanlarımızda ve de yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa lütfen bize ulaşsın. Bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksiklik oluşturmayacağız. Ve sadece son 1 haftada bizim dağıttığımız M95 maske 4 milyona yakın oldu. Daha fazlasını da veririz. İhtiyaç neyse. Bu anlamda hiçbir kısıtlamaya asla gitmek istemiyoruz. Onun için yurt dışına ihracatı kestik ve bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz."

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