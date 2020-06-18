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HaberlerGündemSon dakika haberler... Çağlayan'da bir mahkemeye karantina!
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Son dakika haberi! Bir mahkeme karantinaya alındı!

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan bir memurun koronavirüs (kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, memurun görev yaptığı mahkeme karantinaya alındı. Mahkemede görev yapan 2 hakim ve mahkeme personeli 14 gün süre ile evlerinde izole edildi

koronavirüs
Serdar Kulaksız

Yeni normaller kapsamında 16 Haziran itibariyle tamamen açılan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 6’ıncı Tüketici Mahkemesi’nde bugün bir memurun kovid-19 testi pozitif çıktı.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, memurun testinin pozitif çıkması üzerine mahkeme salonu ve kalemi karantinaya alındı. Memur tedavi altına alınırken, mahkemenin 2 hakimi ve kalem personelinin de 14 gün süre ile evlerinde izole altına alınmasına karar verildi.

DURUŞMA SALONUNA YAZI ASILDI

Mahkeme duruşma salonu’na “Covid 19 salgını nedeni ile mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır” yazısı asıldı.

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