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İlçedeki Kavaklı Rahman Cami'de görev yapan imam Murat Yılmaz, sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki bugün şüphelendiğim için gidip yaptırdığım Covid19 koronavirüs testim pozitif çıktı şu anda hastanede karantina altındayım. Uzun bir süre aranızda olamayacağım hepiniz Allah'a emanet olun' diye bir paylaşım yapmamak ve sevdiklerinizi yalnız bırakmamak için #evdekalın! Lütfen” şeklinde paylaşımda bulundu.

İmam Murat Yılmaz

Enis Yıldırım'ın haberine göre, yazının tamamını okumayan birçok kişi, imamın koronavirüs testinin pozitif çıktığını düşündü. İlçede kısa süreli panik yaşandı. Bunun üzerine bir açıklama yapan Kavaklı Mahallesi Muhtarı Ali Yılmaz, “Mahallemizde şu ana kadar Kovid 19 hastalığına yakalanmış kimse bulunmamaktadır. Murat hocamızın paylaşımı her gün hasta sayısının ve ölümlerin artmasına yönelik. Bu nedenle zorunlu olmadıkça çocuklarımızın da dışarıya çıkmasına müsaade etmeyelim lütfen. Evde kalalım sağlıklı olalım. Murat hocamız sağlıklı ve görevinin başındadır. Halkımıza saygıyla duyurulur” dedi. İmam Murat Yılmaz ise paylaşımıyla insanların evlerinde kalmalarını amaçladığını belirtti.

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