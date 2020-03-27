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Koronavirüs tanı testi sayıları ile ilgili tartışmalar sürerken sosyal medyada yayınlanan bir video gündem oldu. İş adamı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak evinde birçok hızlı tanı kiti denedi. Sancak, sosyal medyadaki tepkilerin ardından da bir açıklama yaptı.

— Murat Sancak (@MuratSancakMt) March 27, 2020

Sancak açıklamasında, "Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

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