DHA

Adana'da, 19 Haziran günü saat 21.15 sıralarında, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi´ndeki 8 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, 10 yıllık evli olan ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karakuş ile eşi Venera Karakuş, şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre önce boşanmaya karar veren Venera Karakuş başka eve taşındı. Ancak Mehmet Karakuş, boşanmak istemedi. Olay günü Mehmet Karakuş, Venera Karakuş'un evine geldi. Çıkan tartışmada, çift birbirlerini bıçakladı.

KADIN YARALANDI KOCASI ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre eve gelen apartman sakinleri, yaralı kadını otomobille özel hastaneye götürdü. Gelen sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Mehmet Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakuş´un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KOCAM KENDİ KENDİNİ YARALADI"

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Venera Karakuş, polisteki ifadesinde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu için ayrı yaşadıklarını, buna rağmen eşinin akşam saatlerinde evine gizlice girip kendisini beklediğini öne sürerek, "Eve geldiğimde karşıma çıktı. Tartışma üzerine eline aldığı bıçakla bana saldırdı. Bıçağın sapıyla kafama defalarca vurdu. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Komşular gelince polise ve ambulansa haber vermişler. Eşimi ben öldürmedim. O kendi kendini yaraladı" dedi.

CİNAYET ZANLISI KADIN TUTUKLANDI

Gözünde morluk, dirseklerinde yara olduğu görülen Venera Karakuş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Tarsus Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.