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        Haberler Spor Futbol Diğer Hacıosmanoğlu'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret - Futbol Haberleri

        Hacıosmanoğlu'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 15:57 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:59
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        Hacıosmanoğlu'ndan Bakan Bak'a ziyaret
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

        Ankara'daki T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleşen ve gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı. Misafirperverliği için Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

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