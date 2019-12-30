Hırvatistan yargısı, enerji firması MOL'un başkanı Zsolt Hernadi ile eski Başbakan Ivo Sanader'i yolsuzluk suçlamasından hapse mahkum etti.
Hırvatistan'da 10 yıllardır süren yolsuzluk ve rüşvet davasında sıcak bir gelişme yaşandı.
Mahkeme dönemin Başbakanı Sanader’in rüşvet alarak Macaristan merkezli enerji grubu MOL’u Hırvatistan enerji şirketi INA’da söz sahibi haline getirmekle suçlandığı davada karar çıktı.
Mahkeme Hernadi’nin Sanader’e rüşvet verdiğine karar verdi.
Yargıç Hernadi’ye 2, Sanader’e ise 6 yıl hapis cezası verdi.
Hırvat televizyonu N1, sanıkların kararı temyize götürebileceklerini duyurdu.
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