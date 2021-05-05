İmamoğlu'ndan inceleme açıklaması 0:00 / 0:00

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında inceleme başlatılması hakkında, "Bu kadar absürt bir soruşturma başlangıcı, böyle bir sürecin ortaya çıkması kötü. Bu süreci başlatanın sahibi yok" dedi.

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkında Fatih Sultan Mehmed'in eşinin kabrinde elini arkasında bağlayarak gezmesi hakkında başlatılan inceleme hakkında konuşan İmamoğlu, "Yazılı bir savunma verdik. Orada duygularımı belli etmek zorunda kaldım. Bu kadar absürt bir soruşturma başlangıcı, böyle bir sürecin ortaya çıkması kötü. Bu süreci başlatanın sahibi yok" dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreci başlatan akla şunu soruyorum; birini eli arkasında gezerken görürseniz hakaret etti diye başvuru yaparsınız. Bu bir alışkanlıktır. O günde yaptığım o geleneksel tavrımdan dolayı yaptığım yürüyüşten bir anlam çıkarılması, bir soruşturma sürecinin başlatılması müthiş bir başarı."

HDP belediyesine ziyareti hakkındaki iddiaları da değerlendiren İmamoğlu, "Ben seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret ettim. O dönemde kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. Demokrasiye inanan bir insanım. Ben oraya gittiğimde belediye başkanına bir Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ediyorum. Buradan da bir sebep oluşturmak bir acizlik" dedi.