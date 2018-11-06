Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatih Altaylı'nın Habertürk ekranlarında sunduğu Teke Tek'e konuk oldu. Fatih Altaylı soruyor İbrahim Kalın yanıtlıyor...

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"GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin PKK'lı 3 teröristin başına ödül koymasına ilişkin açıklama yaptı.

Kalın, "Bir politika tercihi yapıldı bunu devam ettirmek için zorlanıyorlar. YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek kandıramazlar. Geç kalınmış bir karar. YPG ve PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. Münbiç yol haritası bütün yönleriyle planlandığı şekilde uygulanacak.

"'FIRAT'IN DOĞUSU' POLİTİKAMIZI DEĞİŞTİRMEZ"

Bizim beklentimiz ABD'nin PYD ve YPG ile angajmanını bitirmesi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusu politikasını değiştirmez. İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir." dedi.

İRAN'A YAPTIRIMLAR

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Kalın, "İran nükleer anlaşmaya uyuyor. Alınan bu son yaptırım kararlarının da siyasi olduğu çok açık ortada. 6 aylık süreci değerlendirelim, masada prensiplerimizden taviz vermeyiz. ABD şu veya bu gerekçelerle bir ülkeye yaptırım uyguluyor diye biz kendi milli menfaatlerimizden vazgeçecek değiliz" diye konuştu.

İBRAHİM KALIN YENİ KİTABINI ANLATTI

İbrahim Kalın yazdığı kitabına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, yeni kitabına ilişkin, "Zamanın ruhunu okumaya çalışırken onu dönüştürmeye de çalışmak her toplumun vazifesidir. Başlığı seçerken yaşadığımız çağa baktığımızda şunu hissetim. Barbarlığı da medeniyeti de eş zamanlı yaşadığımız bir zamandayız. Sürekli ilerleyen bir tarih bize anlatıldı ama 17.-20. Yüzyıl tarihine bakıldığında muazzam yıkımların olduğunu görüyoruz. Biyolojik silahların ortaya çıktığını görüyoruz. Modernlik adına bir çok barbar eylemleri yapıldığını görüyoruz. Medeniyet götürüyoruz başlığı altında işgal ettiklerini , sömürdüklerini görüyoruz. Medeniyet götürüyoruz diyorlar ama yaptıkları barbarlık. Barbarlığı farklı şekillerde yaşıyoruz. Barbarlık var, devam ediyor." diye konuştu.

"SÖMÜRGECİLİK TOPLUMUN RÜYALARINI ÇALIYOR"

Kalın, "Cumhurbaşkanımız çıkıp 'dünya 5'ten büyüktür' dediğinde birileri bundan rahatsız oluyor. Barbar demeseler bile başka bir şeyler diyorlar. Barbar demek ilkel Afrikalıdır. Bunları bir kere bir kenara koymak gerek. Bu insanlar barbar değil. Bir anda dışarıdan öyle bir darbe geldi ki bütün dengelerini, kimyalarını bozdu. Sömürgecilik bir toplumun doğal kaynaklarını sadece çalmıyor, rüyalarını çalıyor. Barbarlık dediğinizde teknolojik modernlik üzerine hareket ettiğini söyleyenlerin aslında barbarlık yaptığı doğru." diye konuştu.

"BİZİM SÖMÜRGE GELENEĞİMİZ YOK"

İbrahim Kalın, " Bizim böyle bir sömürge geleneğimiz yok. Nereye gidersek gidelim biz oraya gurur ile gidiyoruz. Macron gittiğinde Avrupa'da neler yaşıyor görüyorsunuz Tayyip Erdoğan gidince neler yaşanıyor görüyorsunuz" dedi.

İbrahim Kalın, "İslam medeniyeti bitmiş değil, durdurulmuş bir medeniyet" ifadesini kullandı.

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