ABD, PKK'lı 3 teröristin başına ödül koydu. ABD'den yapılan açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar ödül konduğu bildirildi. ABD 'adalet için ödül' programı kapsamında terörist Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler ise şöyle:

"Temkinli düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. 2003'den beri PKK ile Amerika arasında yapılan görüşmeler olmasına rağmen bugüne kadar almadığı kararı bugün almış olması biraz beklenmesi gereken ve süreç içerisinde bize nasıl yansıyacağını analiz etmek gerekiyor. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları siyasi ve ekonomik değil. Amerika'nın İran'a karşı muhalif grupları hazırlama süreçleri. Amerika Halepçe'ye kadar uzanan alanda silahlı grupları İran'a karşı hazırlama girişimindeydi.

Dananın kuyruğu nerede koptu? PKK bu işin neresinde? 2014 itibariyle Suriye sahasında PKK ile Amerika arasında bir iletişim ve iş birliği süreci başladı. PKK, Suriye sahasında Amerika ile iş birliği yapmayı kabul ederken İran'a yönelik askeri hareketliliğin başlayacağı dönemde Amerika'ya biraz dirsek çevirmeye başladı. PKK'dan İran'a yönelik hazırlık yapması istendi. Amerika İran'ı vurma noktasında PKK'yi ikna etmeye çalışıyordu.

"3 İSMİM İRAN İLE DOĞRUDAN İLETİŞİMİ VAR"

Her 3 isim de İran ile doğrudan iletişimi olan isimler olarak biliniyor. Bir anda başlarına ödül konması çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Büyük fotoğrafa baktığımızda Amerika'nın sessiz kalması ve İran'a yönelik yaptırımları başlattıktan sonra harekete geçmesi...

"DOĞRUDAN TÜRKİYE İÇİN ATTILAN BİR ADIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Açıkçası ben doğrudan Türkiye için atılmış bir adım olduğunu düşünmüyorum. ABD'nin, örgüt içerisinde kendi yanlılarını ve İran yanlılarını ayırmaya çalıştığını düşünüyorum. Amerika isterse çok rahatlıkla 3 teröristi yakalayabilir."

Gazeteci Metehan Demir'in konuya ilişkin değerlendirmesi ise şöyle:

''Karayılan, Bayık ve Kalkan PKK terör örgütünün en önemli 3 ismi. Tepedeki en önemli isimlerden. Bugünkü kararı çok önemsiyorum. Münbiç'te ortak devriye hem de Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler sonra ABD'nin attığı adımlar çok şaşırtıyor. Amerika, Münbiç'te Türkiye'nin rahatsızlıklarını alt alta koyduğunda; büyük ihtimalle Türkiye'yi rahatlatan ve öncesinde Türkiye'nin rahatsızlıklarını belli seviyeye indirmeye amaçlayan PKK ile terör.

"BUNLAR TAKTİK BİR ÇIKIŞ"

Dolasıyla bunlar taktik bir çıkış. 2001'den beri Amerika'nın PKK terör örgütünü ne kadar ağırdan aldığı biliniyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi Münbiç'te Türkiye'yi biraz daha sakinleştirecek bir taktik olduğunu düşünüyorum. Ödül konulması bundan sonra Türkiye'nin terörle mücadelesini özellikle PKK ile mücadelesinde Amerika'nın çok somut yanında durduğuna dair bir nişane gibi değerlendiriyorum.''

Mete Yarar'ın değerlendirmeleri ise şöyle:

''Bir politika belirlenirken terör örgütünün uzantıları bununla ilgili işbirliği de aynı uzantıda sayılır. Amerika bunu hep böyle yapmıştır. PKK terör örgütünün şemasına baktığımız zaman YPG'yi farklı yere koyamaz. Bunun başka uzantısı olan SKG'yi de bir yere koyamaz. Eğer Türkiye'nin yaklaşımına başından beri Amerika şu yaklaşımla gelmiş olsaydı bugünkü açıklamasını müttefik olarak tebrik etmek lazımdı. Amerika Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için katkı sağlamak istiyor derdim.''

ABD BUNU NEDEN YAPTI?



''PKK'nın 15 Temmuz'dan sonra, Türk güvenlik karşısında yok olma düzeyine gelmesinden üç önemli ismin tasfiye edileceği ile ilgili yazılar çıkmaya başlamıştı. Nedense bu üç isim arananlar listesinde para ödülüyle karşımıza geldi. ABD acaba, Türkiye'nin bu üç kişiyi yakalama konusunda sona gelindiğinin farkına mı vardı. Kendisine bir paye çıkarmak istiyor olabilir mi? ''







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