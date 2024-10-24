Ankara'da 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin de yaralandığı TUSAŞ'taki terör saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, terör saldırısının hemen ardından olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.