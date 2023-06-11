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Haberler Gündem Politika Son dakika: İmamoğlu'ndan, "Aday mısınız" sorusuna yanıt
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İmamoğlu'ndan, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız" sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi

Son dakika: İmamoğlu'ndan,
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. Haliç Su Sporları Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."

"ADAY MISINIZ" SORUSUNA YANIT

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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