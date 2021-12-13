O anlar kamerada! Restorana daldı!

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda, dün akşam yaşanan kazada, kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir restorana daldı.
YEMEK YİYEN 2 BEKÇİ YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre, kazada Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki gece bekçisi yaralandı.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil uçarak restoranın bahçesine dalıyor.
İKİ BEKÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bu sırada masada yemek yiyen iki bekçi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.
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