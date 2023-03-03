Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti toplanıyor! Akşener'in açıklama yapması bekleniyor
ABONE OL

İYİ Parti toplanıyor! Akşener'in açıklama yapması bekleniyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor

Son dakika: İYİ Parti toplanıyor! Akşener'in açıklama yapması bekleniyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün saat 13:30'da Genel Merkez'de toplanacak. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yapacak.

Altılı Masa'nın 5.5 saat süren toplantısının ardından yapılan açıklamada "28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" denilmişti.

Altı partinin Genel Başkanları'nın imzasıyla da ortak bildiri yayınlanmış, 6 Mart Pazartesi günü nihai açıklama yapılması bildirilmişti.

AKŞENER VEKİLLER VE BAŞKANLIK DİVANI'YLA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ele alındığı Altılı Masa toplantısının ardından, partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle görüştü.

Akşener, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki Altılı Masa'nın ikinci turunun son toplantısıyla ilgili milletvekilleri, başkanlık divanı üyeleri ve başdanışmanlarını bilgilendirmek için partisinin ek binasında toplantı düzenledi.

BUGÜN GİK TOPLANTISI, ARDINDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün saat 13:30'da Genel Merkez'de toplanacak.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Meral Akşener toplantının ardından açıklama yapacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ekşi Sözlük'e yeniden erişim engeli getirildi
GÜNDEM Ekşi Sözlük'e yeniden erişim engeli getirildi
Resmi Gazete'de yayınlandı! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? (İl il milletvekili sayıları)
GÜNDEM Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK'dan açıklama
Cuma namazı saati 3 Mart 2023: Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bugün cuma namaz saati kaçta?
GÜNDEM Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri
Son dakika haberler: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün! Kahramanmaraş depremi ele alınacak
GÜNDEM Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı ...
Son dakika: MİT'ten operasyon! Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz
GÜNDEM MİT'ten operasyon! Terör örgütünün sözde sorumlusu ...
Son dakika: Düzce'de zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM Düzce'de zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
MÜJDE! Son dakika: Meteoroloji'den yağmur müjdesi! Bu bölgelerde yağmur var
GÜNDEM Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde yağmur var
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü üç generalin cezasını kaldırdı
GÜNDEM 28 Şubat davası hükümlüsü üç generalin cezası ...
Beyoğlu'nda binada yangın paniği
GÜNDEM Beyoğlu'nda binada yangın paniği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.