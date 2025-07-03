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        İzmir'deki yangından acı haber!

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangınından acı haber geldi. Olayda yatağa bağımlı hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:06
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        İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Ödemiş ilçesinde dün akşam saat 21.05'te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı.

        Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler kırsal mahalleleri tahliye edildi. Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir cansız beden bulundu.

        Ölen kişinin yatağa bağımlı hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraflar: AA

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