Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana yayılan yangına müdahale, 2'nci gününde de sürüyor.

DHA'nın haberine göre Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Fotoğraf: AA

İZMİR-ÇEŞME KARA YOLU KAPATILDI

Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı. Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti. Dün akşam saatlerinde İzmir-Çeşme kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Kara yolundan yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor.

Fotoğraf: AA

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK'lar da yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi.