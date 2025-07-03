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        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!

        İzmir Çeşme'de dün başlayan orman yangını ikinci gününde. Tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle 4 mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ise saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:56
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        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana yayılan yangına müdahale, 2'nci gününde de sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

        Fotoğraf: DHA

        Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

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        Fotoğraf: AA

        İZMİR-ÇEŞME KARA YOLU KAPATILDI

        Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı. Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti. Dün akşam saatlerinde İzmir-Çeşme kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Kara yolundan yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor.

        Fotoğraf: AA

        HAVADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI

        Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK'lar da yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi.

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        Fotoğraf: AA

        Dün bölgede çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı açıklamada yangının elektrik hattından çıktığının değerlendirildiğini söyledi. Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere 2 uçak ve 6 helikopterle havadan müdahaleye yeniden başlandı.

        Fotoğraf: AA

        ÖDEMİŞ'TE DE YANGIN ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda da dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

        Fotoğraf: İHA

        Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

        Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

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        #İzmir
        #çeşme orman yangını
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