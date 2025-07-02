Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm! | Son dakika haberleri

        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!

        İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde faciaya yol açan orman yangınları bu kez Çeşme'de görüldü. İlçede ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı. Alkan, ilçede alevlerin ulaştığı Germiyan köyü için tahliye kararı verildiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

        REKLAM

        SENA ALKAN SON DURUMU AKTARDI

        Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı. Alkan, ilçede alevlerin ulaştığı Germiyan köyü için tahliye kararı verildiğini söyledi.

        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek! Haberi Görüntüle

        KOCAELİ'DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulduğunu bildirdi.

        Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları 76 personel, 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri, 3 iş makinesiyle devam ediyor.

        Bölgede Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilgililer incelemelerde bulundu.

        Vali Aktaş, gazetecilere, "Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibarıyla yerleşim yerlerine sirayet etmeden durduruldu." dedi.

        Ekiplerin kuzey tarafta yangının ilerlemesini durdurmaya çalıştığını ifade eden Aktaş, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ekiplerin yangını söndürmek için tüm gücüyle çalıştığını dile getirerek, rüzgarın işi zorlaştırdığını ancak yangının kontrol altına alınacağını bildirdi.

        Ekiplerin 7-8 bölgede müdahaleyi sürdürdüğünü belirten Büyükakın, hava araçlarının desteğiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını kaydetti.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Çeşme
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Yokuştan inerken düştü! Hayatını kaybetti!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?