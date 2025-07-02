Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm! İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde faciaya yol açan orman yangınları bu kez Çeşme'de görüldü. İlçede ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı. Alkan, ilçede alevlerin ulaştığı Germiyan köyü için tahliye kararı verildiğini söyledi

Habertürk / AA Giriş: 02.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:07 facebook

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