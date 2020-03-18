AA

Sivas’ta yaşayan ve eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunan 20 yaşındaki Süheyla Katar, ailesinin İstanbul Kartal’daki evine yerleşti.

Eşinin peşinden İstanbul’a gelen Mehmet Katar (26) 19 Aralık 2019 tarihinde, kendisinde boşanmak isteyen Süheyla Katar’ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÜÇ YILLIK EVLİYDİ

AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sivas'ta oturan Süheyla Katar'ın, 3 yıldır evli olduğu kocası sanık Mehmet Katar'la (26) arasındaki anlaşmazlık üzerine İstanbul Kartal'da yaşayan ailesinin yanına geldiği anlatıldı.

GİDİP BIÇAK SATIN ALDI

Sanık Mehmet Katar'ın 16 Aralık 2019'da Sivas'tan İstanbul'a geldiği, 3 gün sonra kayınpederinin evine giderek eşiyle boşanma konusunda görüştüğü belirtilen iddianamede, eşinin tekrar boşanmak istediğini söylemesi üzerine evden ayrılan Mehmet Katar'ın bir iş yerinden olayda kullandığı bıçağı satın aldığı kaydedildi.

ADLİYEYE GİDECEKLERDİ

İddianamede, sanık Mehmet Katar'ın tekrar eve giderek eşine, "Madem benden ayrılmak istiyorsun, hediyelerimi, aldığım takıları geri ver" dediği, eşinin bunu kabul etmemesi üzerine tartıştıkları aktarılarak, çiftin daha sonra boşanma işlemlerini başlatmak için adliyeye gitme kararı alarak evden çıktığı belirtildi.

10'DAN FAZLA BIÇIKLADI

Mehmet Katar'ın, apartmanın merdiven boşluğuna geldiği esnada belinde sakladığı bıçağı çıkardığı, eşinin saçlarından tutarak vücudunun çeşitli yerlerinden hedef gözetmeksizin 10'dan fazla kez bıçak darbesiyle vurmak suretiyle yaraladığı anlatılan iddianamede, mağdurun aldığı darbeler ile yere yığıldığı aktarıldı.

"AL BU DA BENDEN SANA İZ KALSIN"

Mağdurun yere yığılmasının ardından sanık Katar'ın, eşinin yüzünü çevirerek, "Al bu da benden sana iz kalsın" diyerek yüzünü kestiği ifade edilen iddianamede, adli tıp raporuna göre, yaralanmanın hayati tehlikeye sokan bir durum olduğu kaydedildi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, sanık Katar'ın, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Mehmet Katar'ın yargılanmasına, iddianameyi kabul eden Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde başlanacak.