Kılıçdaroğlu: O kare, Türkiye tablosu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in proje tanıtım toplantısına katıldı. Grup toplantısında gösterdiği "çöp toplayan kadın" fotoğrafı ile ilgili tepkilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"GERÇEĞİ KİMSE İNKAR EDEMEZ"
"Geçen salı günü bir fotoğraf gösterdim. Bir kadın, bir çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Yanında da Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gazetelerde yer aldı, hiç de ses çıkmadı. Benim içimi acıttı. Böyle bir tablo 21. yüzyıl Türkiyesinde yaşanıyorsa bunu geniş kesimlere anlatmam lazımdı. Grup toplantısında bunu gösterdim. Bir kadın çöp kutusunda ne arıyor? Geçimini sağlamak için mi, yaşamak için mi, ne arıyor bu kadın? Sonra 'Dört katlı apartmanı var' vs. dediler. Kim söylüyor bunları, havuz medyasının televizyonları söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor. Yüzü görünse göstermeyeceğim. Ben o tabloyu gösterdim. Bu tablo 21. yüzyılın Türkiye tablosudur ve bir gerçektir. Bu gerçeği kimse inkar edemez."
"İKTİDARDAN DUYDUNUZ MU?"
Kısa süre önce sokak ekonomisi çalıştayı yaptıklarını hatırlatan CHP lideri, şöyle devam etti: "6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Çöp toplayanlar, kağıt toplayanlar, simit satanlar... 6 milyon kişi unutulan kişidir. Siyasetin görmediği kişilerdir. Eşleriyle, çocuklarıyla beraber 24-25 milyon kişidir. Siz bir gün iktidar sahiplerinin çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayanları düşündüğünü gördünüz mü? Bir tablo gösteriyorum kıyamet kopuyor. Bir gün önce gazetelerde yer alıyor kimse sesini çıkarmıyor. Ben gösteriyorum kıyamet kopuyor. Tahammül edemiyorlar bu tabloya. Tahammül etsen de etmesen de o tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor."
"İHTİYACIMIZ YOK" DEMİŞTİ
Fotoğrafın kendisine ait olduğunu, geçim sıkıntısı çekmediğini belirten Aysun Demir, sokak hayvanları için yiyecek topladığını söylemişti. Demir'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise "Fotoğrafı çeken, servis eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açacağız. İhtiyaç sahibi değiliz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışırken çok farklı gösterildik" demişti.
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