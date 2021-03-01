Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kıskançlık dehşeti! 'Telefonu elinden düşmüyor' diye vurdu
ABONE OL

'Telefon elinden düşmüyor' diye tartıştığı sevgiliye kıskançlık kurşunu

Bursa Osmangazi'de Şenol Y., sevgilisi Songül Ü. ile telefonla çok vakit geçirdiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aldatıldığını düşünen Şenol Y., pompalı tüfekle dehşet saçtı. Songül Ü. hastanede tedavi alına alınırken, Şenol Y. silahla birlikte polise teslim oldu. Şahıs ifadesinde, "Cep telefonu elinden düşmüyor. Beni aldattığını düşünüyordum" dedi

Son dakika: Kıskançlık dehşeti! 'Telefonu elinden düşmüyor' diye vurdu
İHA

Bursa’da bir kişi, 'Telefon elinden düşmüyor' diye tartıştığı sevgilisini, kıskançlık tartışmasında pompalı tüfekle vurdu.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre Şenol Y., cep telefonuyla çok vakit geçirdiğini iddia ettiği sevgilisi Songül Ü. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle Şenol Y., aldatıldığını düşünerek, yatak odasında bulunan pompalı tüfekle, Songül Ü.'ye ateş açtı. Bacağından ve karnından yaralanan Songül Ü., yere yığıldı.

POMPALI İLE POLİSE TESLİM OLDU

Songül Ü., acı içerisinde kıvranırken, pişman olan Şenol Y., ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Songül Ü.'yü Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli Şenol Y., olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Şenol Y.'nin "Yaklaşık bir aydır evde olduğumuz esnada, cep telefonu elinden düşmüyor. Beni aldattığını düşünüyordum. Tepki gösterdim, telefonu yine bırakmadı. Kavga etmeye başladık, daha çok şüphelenince ateş ettim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkıyor mu? 1 Mart yeni koronavirüs kararları
GÜNDEMKabine toplanıyor! Yasaklar kalkıyor mu?
Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2021: ÖSYM ile YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte YKS başvuru ücreti
GÜNDEMÖSYM 2021 YKS başvuru işlemleri
YOK BÖYLE SEVGİ! Son dakika: Balık tutmaya gitti yerdeki Atatürk büstünü temizleyip evine getirdi!
GÜNDEMAtatürk sevgisi!
KABİNE TOPLANIYOR! Kısıtlamalar kalkacak mı? Restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?
GÜNDEMGözler Kabine Toplantısı'nda! İşte beklenen kararlar
Tekirdağ'da eşine laf atan şahısları uyaran adam darp edildi
GÜNDEMEşine laf atan şahısları uyarınca darp edildi
ÜŞÜYECEĞİZ! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak ve kar yağışı kapıda - Hava durumu
GÜNDEMKuzeyde sağanak, doğuda kar var
Son dakika haberi... Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
GÜNDEM56 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
Ankara'da sokak ortasında dehşet! Eski eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı
GÜNDEMSokak ortasında dehşet! Eski eşi defalarca bıçakladı
Denize atlayan alkollü kadını Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
GÜNDEMAyvalık'ta denize atlayan alkollü kadın kurtarıldı
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
GÜNDEMBalıkesir'de bir mahalleye Kovid-19 karantinası