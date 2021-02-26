Video izlediği için feci darp!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Video izlediği için feci darp!
ABONE OL

Video izlediği için feci darp!

İstanbul'da 1.5 yıldır evli olduğu eşi tarafından dövülen 20 yaşındaki Tülay T., komşusuna sığınarak polisleri aradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan eşi O.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İki gün boyunca gözü kanayan genç kadın, dayakçı kocasının serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Şu anda ne benim ne ailemin can güvenliği var. Kendisi dışarıda gezebiliyorsa ben hiç şikayetçi olmayayım. Ölmeyi mi bekleyeyim?" dedi

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Video izlediği için feci darp!
Video izlediği için feci darp!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 20 yaşındaki Tülay T. iddiasına göre, 1.5 yıl önce evlendiği eşinden düğünün hemen ertesi gününden itibaren şiddet görmeye başladı.

KIZINI UYUTMAYA ÇALIŞIYORDU

Genç kadın, geçtiğimiz pazar günü 10 aylık kızını uyutmaya çalışırken telefonunda da video izliyordu. Bu sırada yanına gelen kocası O.T. ekranda bir erkek görüntüsü gördüğü gerekçesiyle yumruk attı.

KOMŞUSUNA SIĞINIP POLİSİ ARADI

DHA'da yer alan habere göre gözü kanlar içinde kalan genç kadın ancak iki gün sonra eşinin markete gitmek için evden ayrıldığı sırada komşusuna sığınarak polisi aradı.

"SEN ADAMLARI MI İZLİYORSUN' DİYEREK TELEFONLA KAFAMA VURDU"

O gün yaşananları anlatan Tülay T., "Çocuğumu uyuturken video izliyordum. Gelmiş, geçmiş farklı insanlarla ilgili bir şeydi. Ne izlediğimi sordu, ben de telefonu ona gösterdim. O arada videoda bir erkek çıktı 'Sen adamları mı izliyorsun?' diyerek telefonla kafama vurdu. Daha sonra kızım uyandı. Ben o ara kızımı korumaya çalışırken bir anda oldu her şey. Gözüme yumruk attı ve kanlar akmaya başladı. Işığı açıp 'oh iyi olmuş, nasıl şişmiş' dedi. Hiçbir pişmanlığı, üzüntüsü yoktu" dedi.

"BU ADAM ŞU AN SERBEST"

Eşinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren genç kadın, "Bu adam şu an serbest. İfade verip dışarı çıktı. Beni bu hale getirip, bu kadar şey yaşatıp şu an kendisinin dışarıda olması inanın ayrı üzücü. Hem şiddet görüyorsunuz hem de kendisi hiçbir ceza almıyor.

"ÖLMEYİ Mİ BEKLEYEYİM?"

Kendisinin cezasını çekmesini istiyorum. Şu anda ne benim ne ailemin can güvenliği var. Kendisi dışarıda gezebiliyorsa ben hiç şikayetçi olmayayım. Ölmeyi mi bekleyeyim? Aracılar yoluyla şikayetimi de geri almamı istiyor. Şikayetimi asla geri almayacağım. Uzaklaştırma kararını da aldırdım" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri


"ÇOCUK AĞLADIĞINDA 'ŞU ÇOCUĞU DUVARA FIRLATACAĞIM' DİYORDU"


Yaşadığı olayın ilk olmadığını eşinin daha önce de bıçakla saldırarak dövdüğünü söyleyen Tülay T. korktuğu için şikayetçi olmadığını bu yüzden 1 buçuk yıl boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını dile getirdi.


Tülay T. "Daha önce de bıçakla tekme tokat dövmüştü. Elini ittim, o sıra kızım uyandı. Kızım uyanınca kurtuldum. O anda kızım uyanmasaydı belki de bıçaklamıştı. Uyuşturucu madde kullandığını gördüm, buna tepki gösterdiğim için bile dayak yedim. En ufak sebepten dövüyordu. Çocuk ağladığında 'şu çocuğu duvara fırlatacağım' diyordu. Hep şiddete meyilliydi" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi MSB duyurdu! 1 FETÖ, iki PKK üyesi sınırda yakalandı
GÜNDEMMSB duyurdu! 1 FETÖ, iki PKK üyesi sınırda yakalandı
Son dakika haberi Kabe fotoğrafı soruşturmasında 3 yıla kadar hapis istemi
GÜNDEMKabe fotoğrafı soruşturmasında 3 yıla kadar hapis ...
Son dakika haberi Sahil Güvenlik açıkladı! Mavi vatanda 12 bin hayat kurtarıldı
GÜNDEMSahil Güvenlik açıkladı! Mavi vatanda 12 bin hayat ...
Mangal yaparken 2 katlı evi yaktı - Haberler
GÜNDEMMangal yaparken 2 katlı evi yaktı
Türkiye'nin orman varlığını artırma ve ağaçlandırmadaki başarısı BM tarafından da tescillendi
GÜNDEMTürkiye Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı
İkinci şoför, dinlenme kabininde ölü bulundu
GÜNDEMİkinci şoför, dinlenme kabininde ölü bulundu
Roketsan Genel Müdürü: Uzayın sınırını aştık - Haberler
GÜNDEMRoketsan Genel Müdürü: Uzayın sınırını aştık
1 Mart'ta okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başl
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Son dakika: Otobüste 'su saatli' şüpheli alarmı! - Haberler
GÜNDEMOtobüste 'su saatli' şüpheli alarmı!
Son dakika: Lüks araçla gelip, kurşun yağdırdılar! Yer: Sultangazi - VİDEO
GÜNDEMLüks araçla gelip, kurşun yağdırdı