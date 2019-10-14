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Son dakika: Komando ve bordo bereliler Münbiç'e ilerliyor

DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladığı iddia edildi. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. 

Münbiç

DHA'nın haberine göre, PYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı. Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

TSK ve SMO birliklerinin Münbiç ilçe merkezine doğru ilerleyişinin görüntülerini ilk olarak dünyaya DHA muhabirleri servis etti. DHA muhabirleri, bu harekatın takibini anbean sürdürüyor.

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