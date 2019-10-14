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HaberlerDünyaSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki ABD askerleri yorumu - HABERLERİ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki ABD askerleri yorumu

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki ABD askerlerinin çekilme kararı hakkında, "Olumlu bir yaklaşım. Aksi bir gelişme yok" dedi. Erdoğan, Münbiç'teki son gelişmeleri de değerlendirirken, "Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve güvenliğini sağlamak" ifadelerini kullandı

Son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: 

* Suriye ordusunun Münbiç ve Ayn El Arab'a döndüğü iddiası... 

Birçok şu anda dedikodu var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla ve şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Seneyi devirdik ama Münbiç boşaltılmadı. Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve güvenliğini sağlamak. 

* ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi...

Olumlu bir yaklaşım. Aksi bir gelişme yok.

* Yabancı basın manipülasyonu...

Bu manipülasyonları sizler nasıl değerlendiriyorsanız, bizler de aynı şekilde değerlendiriyoruz. 600'ün üzerinde havan mermisine kör olmaları anlaşılabilir değil. Şu anda aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şehitlerimiz var. Yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var. 

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