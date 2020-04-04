AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte, yine acı bir ilk yaşandı. Hem vaka hem de ölü sayısında bir önceki günün bilançosu geride kaldı. Dünya genelinde dün sabahtan bu sabaha (TSİ 07.00) en yüksek can kaybı meydana geldi ve 5 bin 871 kişi hayatını kaybetti. Küresel pandemide toplam can kaybı 58 bin 900'e ulaştı.

VAKA SAYISI 1.1 MİLYONA ULAŞTI

Benzer artış vaka sayısında da görüldü. Dünya genelinde son bir günde Kovid-19 enfekte sayısı 84 bin kişi yükseldi ve 1 milyon 99 bine ulaştı. İşte dünyayı çaresiz bırakan salgında yürek yakan, korku salan tablo...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 14 BİN 681 OLDU

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 766 kişi artarak 14 bin 681’e yükseldi. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının ise 115 bin 716'ya ulaştığı öğrenildi. Salgın nedeniyle yeni tedbirler alınabileceği öğrenildi.

İSPANYA'DA 11 BİN 198 CAN KAYBI

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 24 saatte 932 artarak 11 bin 198 olduğunu açıkladı. Ülkede vaka sayısı da düne göre 7 bin 472 artışla 117 bin 710'a yükseldi. Buna göre İspanya, vaka sayısında İtalya'nın (115 bin 716) üstüne çıktı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 7 BİN 402'YE ÇIKTI

ABD´de koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 7 bin 402´ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 257 bin 782'ye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump´ın ikinci koronavirüs testinin sonucu da negatif çıktı.

FRANSA'DA BİLANÇO 6 BİN 507 OLDU

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 233 artışla 64 bin 338'e ulaştığını açıkladı.

İNGİLTERE'DE 3 BİN 605 KİŞİ CAN VERDİ

İngiltere´de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 605´e çıktı. İngiliz medyası can kayıplarını `acı rekor´ olarak duyurdu. Ülkede toplamda 173 bin 784 test yapıldığı; koronavirüs tespit edilenlerin sayısının ise 38 bin 168´e yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA CAN KAYBI 3 BİN 294'E ÇIKTI

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi. Tespit edilen 2 bin 715 yeni vaka ile toplam vaka sayısının 53 bin 183'e ulaştığı bildirildi.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 85 BİNE YAKLAŞTI

Almanya´da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 84 bin 794 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1275´e yükseldi.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 34'E YÜKSELDİ

Rusya´da bir günde 601 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 149´a yükseldi. Ülkede testleri pozitif çıkan 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 34´e çıktı. Ülkede 281 kişinin iyileşerek taburcu olduğu bildirildi.

ÇİN'DE CAN KAYBI 3 BİN 326 OLDU

Çin'de korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin anılması için 1 günlük ulusal yas kararı alınırken virüs nedeniyle ölü sayısı 3 bin 326'ya yükseldi. Dün tespit edilen asemptomatik vakaların sayısının 60 olduğunu bildirildi. Böylelikle Çin'de korona salgınında toplam vaka sayısı 81 bin 620'ye yükseldi.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYBI 28'E ÇIKTI

Avustralya’da ilk vakanın görüldüğü ocak ayı sonundan bu yana yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e, vaka vakası ise 5 bin 314’e çıktı.

EKVADOR'DA YÜREK YAKAN İDDİA

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle 145 kişinin öldüğü, ülkedeki salgının merkez üssü Guayaquil kentinde onlarca cesedin sokaklarda olduğu ve toplanmayı beklediği öğrenildi.

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