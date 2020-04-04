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İngiltere için kritik uyarı! Londra'da 600 bin enfekte adayı!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki vakalardan yola çıkarak Imperial College London Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, her 15 kişiden birinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmış olabileceği ifade edildi. Üniversitenin öngörüsüne göre 8 milyon 900 bin kişinin yaşadığı başkent Londra´da, 600 bin kişi enfekte adayı

koranavirüs ölümleri
DHA

Koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayısının her geçen gün arttığı İngiltere'den salgının yayılma hızı ile ilgili açıklama geldi. İngiltere'de faaliyet gösteren Imperial College London adlı üniversite tarafından paylaşılan verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 1.2 ila 5.4'ünün koronavirüse yakalanmış olabileceği ifade edildi.

 

LONDRA'DA 600 BİN VAKA OLABİLİR

DHA'da yer alan habere göre bu sayılar oranlandığında 8 milyon 900 bin kişinin yaşadığı başkent Londra´da, ortalama 600 bin kişinin virüse yakalanmış olabileceği öne sürüldü.

3 BİN 605 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere´de son resmi sayılara göre 3 bin 605 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 34 bin 428 kişide de virüs tespit edildi. Ülkedeki son güncel sayıların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

 

 

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