AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı mücadelesinin aralıksız süreceği de vurgulandı.

MART AYINDA 89 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre de İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.