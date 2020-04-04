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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'YE ÇIKIYOR

Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte alınan son bilgilere göre yurtta beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

ANKARA: 16, Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR: 21, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı.

HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 9, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu.

MALATYA: 16, Parçalı bulutlu.

VAN: 10, Çok bulutlu, hafif yağmurlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 17, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 20, Parçalı bulutlu.