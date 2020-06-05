DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında, "İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı" başlığıyla yer alan haber içeriği ile ilgili, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenmiş, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

DHA'da yer alan habere göre, yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı, gözaltına alınan şüphelilerin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği de kaydedildi.