AA

Konya'nın Seydişehir ilçesi Hacıseyit Ali Mahallesi'nde eczacılık yapan Hasan Hüseyin Ergüven, tezgahların önüne şeffaf branda çekerek bulduğu izolasyon çözümüyle, koronavirüse karşı hem kendi sağlığını hem de müşteri sağlığını koruyor.

"HER ŞEY SİZİN SAĞLIĞINIZ İÇİN"

AA'da yer alan habere göre brandanın üzerine astığı "Hiçbir virüs alacağımız tedbirden daha büyük değildir. Her şey sizin sağlığınız için" yazısıyla kişisel tedbirin önemini vurgulayan Ergüven, eczane alışverişlerini daha güvenli hale getiriyor.

ALDIĞI TEDBİRLE YAKIN TEMASI ÖNLÜYOR

İlaç almak isteyen kişilerin konuşmalarının duyulabileceği şekilde hazırlanan izolasyon sisteminde, reçeteler de brandanın arkasında hazırlanıp, müşteriye açılıp kapanan küçük pencereden uzatılıyor ve böylece müşteriyle yakın temas önlenmiş oluyor.

"MALİYETİ DÜŞÜK VE GÜVENLİ"

Ergüven, yaptığı açıklamada, çözümünü "maliyeti düşük ve güvenli" bulduğunu söyledi. Kovid-19 ile mücadelede eczanelerin de hastaneler gibi açık kalmasının önemine değinen Ergüven, ancak toplum sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"BİRKAÇ AY TEDBİR ALACAĞIZ"

"Kovid-19 için önemli olan izolasyon. Alacağımız tedbirlerle koronavirüsü yenebiliriz. Birkaç ay sabredeceğiz, tedbir alacağız, izole olacağız. Sosyal ilişkilerimizi azaltacağız, birbirimizi anlayışla karşılayacağız. Öpüşmeyeceğiz, tokalaşmayacağız, mümkün olan en az şekilde irtibatta bulunacağız ve biz bu koronavirüsü yeneceğiz. Şerit çekerek 1.5 metre mesafeyi koruyabilirdik çünkü virüsün ulaşabileceği mesafe 1 metre ama biz sıcakkanlı bir toplumuz, yakınlaşmayı severiz. Vatandaşa çok engel olamayacağımızı düşünerek, izolasyon sistemini bu şekilde yaptık ki bunun korumasının da yüzde 100 olduğunu düşünüyoruz."

Eczacı Ergüven, bulduğu çözümün diğer eczanelere de örnek olmasını istediğini, bireysel önlemlerin toplum sağlığını koruyabileceğini kaydetti.

VAN'DA DA BİR METRE KURALI İÇİN ŞERİTLİ ÖNLEM

Öte yandan Van'da bir eczane koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile aralarına şerit çekti.

Uzman Eczacı Osman Karakoç, sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğunu belirterek, "Uzmanlar gerekli olmadığı takdirde evlerinizde kalın dışarı çıkmayın demesine rağmen özellikle risk gurubunda olan yaşlılarımızın dışarıya çıktığını görüyoruz. Eczanemize sadece el kremi almak için bile gelen var" diye konuştu.

Karakoç, "Hasta ile olan 1, 1.5 metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün çok fazla yayılması durumda bu mesafeyi artırarak çalışanlarımız ile birlikte tulum giyerek ve gözlük takarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah yayılmaz diye düşünüyoruz" dedi.

'LÜTFEN DIŞARI ÇIKMAYALIM, 14 KURALA UYALIM'

Eczacı Karakoç, kronik hasların ve yaşlıların evden çıkamamaları gerektiğini de belirterek, "Fakat eczanemize gelenlere baktığımızda maalesef 75 yaşındaki teyzemiz sadece el kremi almak için çıkmış evden. Yaşlı bir amcamız sıkılmış evde çarşıya gezmeye gelmiş. Biz de buradan uyarımızı yapalım özellikle kronik hastaların ve yaşlılarımızın çarşıya mecburi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Virüsün yayılmaması için elimizden ne geliyorsa yapalım ve Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını uygulayalım" dedi.

RİZE'DE DE BENZER ÖNLEM

Rize’de benzer şekilde bazı eczaneler, korona virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla çalışan ve müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekti.

Eczacı İmren Yazıcılar, kendilerine alışveriş yapmaya gelen hastalar için de bu önlemin çok önemli olduğu ifade ederek “Bu salgında sosyal mesafe önemli. Biz de kendimizce böyle bir önlem aldık. Biz hem kendi sağlığımız için, hem de hastalarımızın sağlığı için böyle bir önlem aldık, mesafeyi koruyoruz. İnsanlar görünce önce bir şaşırıyorlar, dalga geçenler de oluyor ama alışacaklar yavaş yavaş. Sağlık çalışanıyız, risk grubuyuz, taşıyıcı olabiliriz. Onlar içinde önemli, mesafeleri korumaları gerekiyor. Vatandaşlardan ricamız; özellikle 65 yaş üstü insanlar işleri olmadıkça dışarıya çıkmasınlar, evde kalsınlar” dedi.

Eczaneye müşteri olarak gelen Fuat Bostan isimli vatandaş ise tedbir almanın önemli olduğunu dile getirerek “Çok güzel bir davranış, mesafenin korunması gerekir. Zaten yetkililer ‘1 metre uzaklıkta durun’ diyor. Bu yüzden bu tip çalışmaları olumlu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.