Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları artarak sürüyor. Dünya genelinde dün sabah saat 08.00'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8810 iken bu sayı 24 saat sonra 1220 kişi artarak 10 bin 30'a ulaştı. Küresel ölçekte tespit edilen vaka sayısı ise 244 bin 517'ye yükseldi. İşte son verilere göre dünyayı korkutan acı tablo...

İTALYA'DA CAN KAYBI 3 BİN 405'E ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının ise 33 bin 190'a ulaştığı, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğu belirtildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1284'E YÜKSELDİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 1284'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1046 artarak 18 bin 407'ye ulaştığı bilgisini verdi.

İSPANYA'DA VİRÜS 803 CAN ALDI

İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İspanya'da son 24 saatte 169 kişinin yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, 3 bin 500 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Simon, virüsün İspanya'da toplam 803 can aldığı, vaka sayısının da 17 bin 395'e çıktığını duyurdu.

ALMANYA'DA 43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43´e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 14 bin 544 olarak açıklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çok ciddi bir durum olduğunu vurgulayan Merkel, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 137'YE ULAŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de 137 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkedeki vaka sayısının ise 2 bin 692 olduğu belirtildi. İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

FRANSA'DA 264 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransa'da da yeni tip koronavirüs gerisinde ağır bir tablo bırakıyor. Yapılan açıklamada 264 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Fransa'daki vaka sayısının ise 9 bin 134 olduğu öğrenildi. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personeli maskelerin yetersiz olmasına tepki gösterdi.

RUSYA'DA KOVID-19'DAN İLK ÖLÜM

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirdi. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kadının, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Hayatını kaybeden kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.

HOLLANDA'DA 594 SAĞLIKÇIYA VİRÜS BULAŞTI

Hollanda'daki vaka sayısı bugün 409 artarak 2 bin 460'a, can kaybı 18 artarak 76'ya çıkarken, virüs bulaşanların 594'ünün sağlık çalışanı olması dikkat çekti. İsviçre'deki vaka sayısı son 24 saat içinde 860 artarak 3 bin 888'e yükselirken, can kayıpları ise 9 artarak 36'ya çıktı. İngiltere'deki can kaybı sayısı da 128'e yükseldi.

YUNANİSTAN TÜM OTELLERİ KAPATIYOR

Yunanistan'da can kaybı 5'e, vaka sayısı 464'e çıkarken, ek tedbirler alınması da kararlaştırıldı. Bu kapsamda, pazar gününden itibaren yolcu uçaklarının yurt içi ve yurt dışı uçuşları durdurulacak, sadece temel ihtiyaç maddesi taşıyan kargo uçaklarına izin verilecek. Pazartesiden itibaren ülkedeki tüm otel, pansiyon ve turistik konaklama yerleri nisan ayı sonuna kadar kapatılacak.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 150'Yİ BULDU

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 150'ye ulaştı. Ülkede enfekte olanların sayısı da 2 bin 919 artaraK, 9 bin 415´e yükseldi. Ülke genelinde ise en çok şu eyaletlerde görüldü: Washington´da 68, New York´ta 20, California´da 16, Florida´da 8, Louisiana´da 7, New Jersey´de 5, Georgia´da 4.