Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika koronavirüs! İtalya'da 427 kişi can verdi! Çin'i geçti! Bir günde 1220 ölüm! - Haberler
ABONE OL

İtalya'da 427 kişi can verdi! Çin'i geçti! Bir günde 1220 ölüm!

Dünyayı korkuya boğan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) can kaybında bir rekor yaşandı. İtalya'da son 24 saatte salgın nedeniyle 427, dünya genelinde ise 1220 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyada ise yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 30'u buldu. Küresel ölçekte tespit edilen vaka sayısı ise 244 bin 517'ye yükseldi. İşte dünyada son durum...

Koronavirüs ölümleri
AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları artarak sürüyor. Dünya genelinde dün sabah saat 08.00'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8810 iken bu sayı 24 saat sonra 1220 kişi artarak 10 bin 30'a ulaştı. Küresel ölçekte tespit edilen vaka sayısı ise 244 bin 517'ye yükseldi. İşte son verilere göre dünyayı korkutan acı tablo...

İTALYA'DA CAN KAYBI 3 BİN 405'E ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının ise 33 bin 190'a ulaştığı, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğu belirtildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1284'E YÜKSELDİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 1284'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1046 artarak 18 bin 407'ye ulaştığı bilgisini verdi.

İSPANYA'DA VİRÜS 803 CAN ALDI

İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İspanya'da son 24 saatte 169 kişinin yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, 3 bin 500 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Simon, virüsün İspanya'da toplam 803 can aldığı, vaka sayısının da 17 bin 395'e çıktığını duyurdu.

ALMANYA'DA 43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43´e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 14 bin 544 olarak açıklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çok ciddi bir durum olduğunu vurgulayan Merkel, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 137'YE ULAŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de 137 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkedeki vaka sayısının ise 2 bin 692 olduğu belirtildi. İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

FRANSA'DA 264 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransa'da da yeni tip koronavirüs gerisinde ağır bir tablo bırakıyor. Yapılan açıklamada 264 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Fransa'daki vaka sayısının ise 9 bin 134 olduğu öğrenildi. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personeli maskelerin yetersiz olmasına tepki gösterdi.

RUSYA'DA KOVID-19'DAN İLK ÖLÜM

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 yaşında bir kadın yaşamını yitirdi. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kadının, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Hayatını kaybeden kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.

HOLLANDA'DA 594 SAĞLIKÇIYA VİRÜS BULAŞTI

Hollanda'daki vaka sayısı bugün 409 artarak 2 bin 460'a, can kaybı 18 artarak 76'ya çıkarken, virüs bulaşanların 594'ünün sağlık çalışanı olması dikkat çekti. İsviçre'deki vaka sayısı son 24 saat içinde 860 artarak 3 bin 888'e yükselirken, can kayıpları ise 9 artarak 36'ya çıktı. İngiltere'deki can kaybı sayısı da 128'e yükseldi.

YUNANİSTAN TÜM OTELLERİ KAPATIYOR

Yunanistan'da can kaybı 5'e, vaka sayısı 464'e çıkarken, ek tedbirler alınması da kararlaştırıldı. Bu kapsamda, pazar gününden itibaren yolcu uçaklarının yurt içi ve yurt dışı uçuşları durdurulacak, sadece temel ihtiyaç maddesi taşıyan kargo uçaklarına izin verilecek. Pazartesiden itibaren ülkedeki tüm otel, pansiyon ve turistik konaklama yerleri nisan ayı sonuna kadar kapatılacak.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 150'Yİ BULDU

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 150'ye ulaştı. Ülkede enfekte olanların sayısı da 2 bin 919 artaraK, 9 bin 415´e yükseldi. Ülke genelinde ise en çok şu eyaletlerde görüldü: Washington´da 68, New York´ta 20, California´da 16, Florida´da 8, Louisiana´da 7, New Jersey´de 5, Georgia´da 4.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana evde kalma emri verildi
DÜNYA40 milyon insana 'evde kalın' emri
İsrail'den, Filistin'e karşı Kovid-19 gerekçeli yeni plan
DÜNYAİsrail'den Filistin'e karşı Kovid-19 planı
Trump ve Macron'dan, telefonda Kovid-19 görüşmesi
DÜNYATrump ve Macron'dan Kovid-19 görüşmesi
SON DAKİKA! Suudi Arabistan'da kutsal mekanlarda namaz yasağı
DÜNYASuudi Arabistan'dan kutsal mekanlarda namaz yasağı
Latin Amerika'da vaka sayısı ve can kaybı artıyor
DÜNYALatin Amerika'da vaka sayısı ve can kaybı artıyor
SON DAKİKA! G-7 Liderler Zirvesi video konferansla yapılacak
DÜNYAG-7 Zirvesi video konferansla yapılacak
SON DAKİKA! Libya'da Haftere bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi
DÜNYAHaftere bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi
Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor
DÜNYAFransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor
Son dakika haberi! ABD'den 4. seviye corona virüs uyarısı!
DÜNYAABD'den 4. seviye uyarı!
Almanya sokağa çıkma yasağını tartışıyor - HABERLER
DÜNYAAlmanya sokağa çıkma yasağını tartışıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X