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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Lodos can aldı! Çocuğunu kurtaran anne hayatını kaybetti
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Son dakika haberler... Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne öldü

Türkiye'nin özellikle batı bölgelerini esir alan lodos, İstanbul'da felakete yol açtı. Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altından çocuğunu kurtarıp, kendisi kaçamayan anne Elif Şanver hayatını kaybetti

Son dakika: Lodos can aldı! Çocuğunu kurtaran anne hayatını kaybetti
Lodos can aldı! Çocuğunu kurtaran anne hayatını kaybetti
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DHA

Olay, saat 13.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı o sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şanver'in üzerine düştü.

Çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan kadını çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Şanver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI"

Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık. Kadın kafasını yere vurunca kanlar içinde kalmıştı. Çocuk kurtuldu" dedi.

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